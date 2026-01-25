На встрече в Кремле Кушнер и Грюнбаум были в умных кольцах

По итогам переговоров помощник президента России Юрий Ушаков изложил позицию Москвы. Он заявил, что Россия после заключения мирного договора с Украиной готова направить на восстановление пострадавших территорий часть своих активов, замороженных в США. Из этой суммы будет вычтен $1 млрд, ранее обещанный для создания так называемого «Совета мира».