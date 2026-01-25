На встрече в Кремле Кушнер и Грюнбаум были в умных кольцах
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле бизнесмен и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома по экономическим вопросам Джош Грюнбаум были в так называемых умных кольцах – устройствах, отслеживающих показатели здоровья, включая уровень стресса и частоту пульса. Видеоматериалы встречи опубликовал в Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
Он отметил, что оба гостя носили одинаковые кольца. Он также обратил внимание на красную нить на запястье Кушнера.
«Особого стресса у них в тот момент явно не было», – добавил Зарубин (цитата ТАСС).
Ночью 23 января в Кремле состоялась четырехчасовая встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией. В нее вошли специальный представитель США Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, а также Джошуа Грюнбаум.
По итогам переговоров помощник президента России Юрий Ушаков изложил позицию Москвы. Он заявил, что Россия после заключения мирного договора с Украиной готова направить на восстановление пострадавших территорий часть своих активов, замороженных в США. Из этой суммы будет вычтен $1 млрд, ранее обещанный для создания так называемого «Совета мира».
При этом Ушаков подчеркнул, что без решения фундаментального территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта невозможно.