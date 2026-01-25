Франция передала Украине дальнобойные ударные дроны Rodeur
Согласно данным производителя, дрон способен находиться в воздухе до пяти часов и выполнять как разведывательные задачи, так и атаки по типу камикадзе. Глава компании Жан-Марк Зюлиани подтвердил факт поставки, однако точное количество переданных БПЛА не раскрывается.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что действия руководства стран Европы никоим образом не способствует мирному урегулированию конфликта на Украине. В частности, он упомянул поставки Украине вооружений и дискуссии насчет возможности направления в постсоветскую республику военных контингентов.