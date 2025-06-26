Нарышкин: РФ будет противостоять попыткам Европы мешать переговорам с Украиной
Российская сторона будет противостоять попыткам Европейского союза (ЕС) помешать мирным переговорам с Киевом. Об этом ТАСС сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Решительно идти своим путем», – заявил он, говоря о методах, которые предпримет Россия.
Нарышкин также заявил, что власти европейских стран пытаются исказить содержание переговоров РФ и Украины.
27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что поведение руководства стран Европы никоим образом не способствует мирному урегулированию конфликта. В частности, он упомянул поставки Украине вооружений и дискуссии насчет возможности направления в постсоветскую республику контингентов.