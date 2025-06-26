27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, что поведение руководства стран Европы никоим образом не способствует мирному урегулированию конфликта. В частности, он упомянул поставки Украине вооружений и дискуссии насчет возможности направления в постсоветскую республику контингентов.