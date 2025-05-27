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Песков: поведение руководства стран ЕС не способствует мирному урегулированию

Ведомости

Поставки Украине вооружений, дискуссии насчет возможности направления в постсоветскую республику контингентов – такое поведение руководства стран Европы никоим образом не способствует мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов. Это и есть косвенное участие в войне против России», – сказал он.

26 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ни Франция, ни Европа не находится в состоянии конфликта с Россией и ее народом. По его словам, ведется противостояние «силовому перекраиванию границ в Европе». «Это сопротивление выражается в нашем содействии суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, ее и военным усилиям», – сказал Барро (цитата по «РИА Новости»).

В этот же день канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что ФРГ, Франция, Великобритания и США отныне не ограничивают дальнобойность поставляемых Киеву вооружений. В том числе имеется в виду готовность отправить в республику крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на значительном удалении. Предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц был против таких решений из опасений эскалации конфликта. 27 мая Мерц заявил, что решение об отмене ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву было принято еще несколько месяцев назад.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной стали угрозы международному миру и безопасности, вызванные действиями ряда стран Европы, которые, по мнению России, пытаются помешать мирному урегулированию украинского кризиса.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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