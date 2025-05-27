Песков: поведение руководства стран ЕС не способствует мирному урегулированию

В этот же день канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что ФРГ, Франция, Великобритания и США отныне не ограничивают дальнобойность поставляемых Киеву вооружений. В том числе имеется в виду готовность отправить в республику крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на значительном удалении. Предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц был против таких решений из опасений эскалации конфликта. 27 мая Мерц заявил, что решение об отмене ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву было принято еще несколько месяцев назад.