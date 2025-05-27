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Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за угрозы со стороны Европы

Ведомости

Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрозами международному миру и безопасности из-за действий ряда европейских стран, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Ожидается, что запрошенное Россией заседание будет назначено на 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск) 30 мая. По словам Полянского, решение провести совещание стало ответом «европейским спонсорам» Киева, запросившим заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) 29 мая.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность украинской армии и готовы направить в постсоветскую республику крылатые ракеты Taurus. В этот же день вице-канцлер и глава минфина Германии Ларс Клингбайль заявил, что в отношении ограничений дальности ракет, поставляемых Киеву европейскими странами, не было изменений, противоречащих прежней политике правительства страны.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что в случае подтверждения слов Мерца на практике Москва сможет применить «другое оружие», чтобы обезопасить регионы страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл намерения европейских стран опасными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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