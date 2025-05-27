Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за угрозы со стороны Европы
Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрозами международному миру и безопасности из-за действий ряда европейских стран, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Ожидается, что запрошенное Россией заседание будет назначено на 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск) 30 мая. По словам Полянского, решение провести совещание стало ответом «европейским спонсорам» Киева, запросившим заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) 29 мая.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность украинской армии и готовы направить в постсоветскую республику крылатые ракеты Taurus. В этот же день вице-канцлер и глава минфина Германии Ларс Клингбайль заявил, что в отношении ограничений дальности ракет, поставляемых Киеву европейскими странами, не было изменений, противоречащих прежней политике правительства страны.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что в случае подтверждения слов Мерца на практике Москва сможет применить «другое оружие», чтобы обезопасить регионы страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл намерения европейских стран опасными.