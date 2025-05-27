Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за угрозы со стороны Европы

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность украинской армии и готовы направить в постсоветскую республику крылатые ракеты Taurus. В этот же день вице-канцлер и глава минфина Германии Ларс Клингбайль заявил, что в отношении ограничений дальности ракет, поставляемых Киеву европейскими странами, не было изменений, противоречащих прежней политике правительства страны.