Вице-канцлер ФРГ не подтвердил отмену ограничений на дальность ракет ВСУ
Вице-канцлер и глава Минфина Германии Ларс Клингбайль заявил, что в отношении ограничений дальности ракет, которые европейские страны поставляют на Украину, не было никаких изменений, которые противоречили бы прежней политике правительства страны. Об этом сообщил телеканал N-tv.
«Я в целом считаю неправильным все, что расширяет войну», – добавил однопартиец (партия социал-демократов) Клингбайля, депутат Бундестага Ральф Штегнер. По его мнению, публичные высказывания канцлера Фридриха Мерца «не приносят пользы».
26 мая Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность ВСУ и готовы направить в страну крылатые ракеты Taurus (в отличие от него, предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц был против такого решения во избежание эскалации конфликта).
В ответ на это депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что если слова Мерца окажутся правдивыми на практике, Россия сможет применить «другое оружие», чтобы обезопасить регионы страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение европейцев опасным.