Вице-канцлер ФРГ не подтвердил отмену ограничений на дальность ракет ВСУ

26 мая Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность ВСУ и готовы направить в страну крылатые ракеты Taurus (в отличие от него, предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц был против такого решения во избежание эскалации конфликта).