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Мерц: решение по дальнобойному оружию для Украины принято пару месяцев назад

Ведомости

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине было принято еще несколько месяцев назад. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

«Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения по дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – отметил Мерц (цитата по «РИА Новости»).

26 мая Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. В частности, речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на значительном удалении. Это заявление стало заметным изменением позиции Германии: предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против подобных решений, опасаясь эскалации конфликта.

В ответ на слова Мерца депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что, если данное решение будет реализовано на практике, Россия может применить «другое оружие» для защиты своих регионов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия европейских стран опасными.

27 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Причиной стали угрозы международному миру и безопасности, вызванные действиями ряда европейских государств, которые, по мнению России, пытаются помешать мирному урегулированию украинского кризиса. Заседание ожидается 30 мая в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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