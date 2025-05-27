Мерц: решение по дальнобойному оружию для Украины принято пару месяцев назад

«Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения по дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – отметил Мерц (цитата по «РИА Новости»).