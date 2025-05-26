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Водолацкий: Россия сможет ответить «другим оружием» на дальнобойные ракеты ВСУ

Ведомости

Россия применит «другое оружие», чтобы обезопасить свои города от обстрелов, если Украина получит от ряда стран Европы дальнобойные ракеты и начнет их применять, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не будут ограничивать дальнобойность оружия, которое получает Киев. Он, в отличие от предыдущего немецкого лидера Олафа Шольца, выступает «за» отправку ракет Taurus на Украину.

Как отметил Водолацкий, у России есть способы противостоять такому исходу событий, если заявление Мерца подтвердится на практике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение, принятое европейскими странами, опасным. Они, по его словам, «идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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