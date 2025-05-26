Водолацкий: Россия сможет ответить «другим оружием» на дальнобойные ракеты ВСУ

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не будут ограничивать дальнобойность оружия, которое получает Киев. Он, в отличие от предыдущего немецкого лидера Олафа Шольца, выступает «за» отправку ракет Taurus на Украину.