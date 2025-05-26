Водолацкий: Россия сможет ответить «другим оружием» на дальнобойные ракеты ВСУ
Россия применит «другое оружие», чтобы обезопасить свои города от обстрелов, если Украина получит от ряда стран Европы дальнобойные ракеты и начнет их применять, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Франция, Великобритания и США больше не будут ограничивать дальнобойность оружия, которое получает Киев. Он, в отличие от предыдущего немецкого лидера Олафа Шольца, выступает «за» отправку ракет Taurus на Украину.
Как отметил Водолацкий, у России есть способы противостоять такому исходу событий, если заявление Мерца подтвердится на практике.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение, принятое европейскими странами, опасным. Они, по его словам, «идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию».