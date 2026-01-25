Газета
Главная / Политика /

Президент ОАЭ и Дмитриев обсудили сотрудничество в экономике и инвестициях

Ведомости

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян провел встречу со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, передает агентство WAM. Аль Нахайян и Дмитриев обсудили сотрудничество стран в экономике и инвестициях.

«Стороны обсудили сотрудничество и совместную работу ОАЭ и РФ, возможности их развития в различных сферах, в том числе в экономике, инвестициях и девелопменте, а также ряд других тем, представляющих интерес для обеих сторон», – говорится в сообщении.

Поездка Дмитриева проходит на фоне трехсторонних встреч РФ, Украины и США в Абу-Даби. 23 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Дмитриев и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф проведут переговоры по экономическим вопросам в Абу-Даби наедине.

На встречах, прошедших 23–24 января, обсуждались территориальные вопросы и параметры завершения конфликта, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры проходили в закрытом режиме.

