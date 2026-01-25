Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Демократы пригрозили новым шатдауном на фоне убийства медработника в Миннесоте

Ведомости

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер пригрозил блокировкой бюджета из-за действий министерства внутренней безопасности (DHS), передает Bloomberg. Это произошло после убийства медбрата в Миннесоте в ходе протестов против ужесточения иммиграционного законодательства.

«То, что происходит в Миннесоте, ужасно – и неприемлемо в любом американском городе», – сказал Шумер.

Агентство отмечает, что блокировка законопроекта затронет не только DHS, но и минобороны, минтруд, минобразования, госдепартамент, минфин, минздрав США.

25 января стало известно об убийстве 37-летнего американца Алекса Претти. По версии DHS, Претти «с оружием в руках» мешал агентам иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) во время операции по задержанию «нелегального иностранца». Очевидцы заявляли, что он снимал происходящее на телефон, был повален на землю и убит выстрелами в спину. Это доказывают видеозаписи, снятые во время инцидента.

Это не первое убийство протестующих сотрудниками ICE, совершенное в этом штате. До этого в Миннесоте силовики убили во время протестов 37-летнюю поэтессу Рене Гуд.

Администрация президент США и сам Дональд Трамп обвинили жертв в препятствовании работе сотрудников ICE. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что гибель Рене Гуд стала следствием сопротивления силовикам. Претти же назвали «внутренним террористом».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь