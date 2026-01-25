Демократы пригрозили новым шатдауном на фоне убийства медработника в Миннесоте
Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер пригрозил блокировкой бюджета из-за действий министерства внутренней безопасности (DHS), передает Bloomberg. Это произошло после убийства медбрата в Миннесоте в ходе протестов против ужесточения иммиграционного законодательства.
«То, что происходит в Миннесоте, ужасно – и неприемлемо в любом американском городе», – сказал Шумер.
Агентство отмечает, что блокировка законопроекта затронет не только DHS, но и минобороны, минтруд, минобразования, госдепартамент, минфин, минздрав США.
25 января стало известно об убийстве 37-летнего американца Алекса Претти. По версии DHS, Претти «с оружием в руках» мешал агентам иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) во время операции по задержанию «нелегального иностранца». Очевидцы заявляли, что он снимал происходящее на телефон, был повален на землю и убит выстрелами в спину. Это доказывают видеозаписи, снятые во время инцидента.
Это не первое убийство протестующих сотрудниками ICE, совершенное в этом штате. До этого в Миннесоте силовики убили во время протестов 37-летнюю поэтессу Рене Гуд.
Администрация президент США и сам Дональд Трамп обвинили жертв в препятствовании работе сотрудников ICE. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что гибель Рене Гуд стала следствием сопротивления силовикам. Претти же назвали «внутренним террористом».