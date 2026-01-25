Газета
Главная / Политика /

Новый посол Белоруссии планирует прибыть в Москву до конца следующей недели

Ведомости

Новый посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов заявил, что планирует приступить к работе в посольстве в Москве до конца следующей недели, передает News.by.

«Все зависит от скорости оформления соответствующих документов, верительных грамот и получения согласия. На носу заседание Совета министров Союзного государства, поэтому важно приехать до этого мероприятия», – пояснил дипломат.

Он отметил, что по приезде сосредоточится на решении проблемных вопросов в двусторонних отношениях. «Я, когда прибуду на место, изучу те регионы, где есть какие-то невыполненные договоренности, какие-то причины, по которым там что-то идет либо недостаточно быстро, либо не так», – сказал Селиверстов.

Посол отметил, что опыт работы на посту министра финансов Белоруссии будет ему очень полезен. Он указал, что знаком с механизмами работы по финансовым вопросам и имеет понимание того, «как это работает в целом», что облегчит взаимодействие с российскими партнерами. При этом Селиверстов добавил, что кругозор на новой должности значительно шире, и по некоторым вопросам ему предстоит погрузиться в детали.

Селиверстов был назначен на должность посла Белоруссии в РФ 22 января. Кроме того, он будет занимать должности заместителя премьера и представителя республики в интеграционных структурах.

