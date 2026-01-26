Медведев: атака на резиденцию Путина могла стать поводом для ответа спецоружием
Провокации со стороны Европы продолжаются, одной из них стала атака на резиденцию президента России Владимира Путина в декабре 2025 г. Она могла бы стать поводом для удара спецоружием, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев «Коммерсанту».
«На самом деле, это [атака на резиденцию Путина] могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия», – сказал Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что «такого рода игры чрезвычайно опасны».
29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина с помощью беспилотников попыталась атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. В налете участвовал 91 дрон, их нейтрализовали.
9 января Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на территории Украины в ответ на атаку на резиденцию Путина в Новгородской области. Российские военные задействовали ракетный комплекс «Орешник».