Провокации со стороны Европы продолжаются, одной из них стала атака на резиденцию президента России Владимира Путина в декабре 2025 г. Она могла бы стать поводом для удара спецоружием, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев «Коммерсанту».