Нарышкин: слова Путина об испытаниях «Буревестника» впечатлили Запад

26 октября 2025 г. Путин объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». На тот момент он говорил, что предстоит еще большая работа для поступления ракеты на боевое дежурство, но на настоящий момент все ключевые задачи выполнены. 4 ноября глава государства вручил государственные награды разработчикам «Буревестника» и «Посейдона» во время церемонии в Кремле, посвященной Дню народного единства.