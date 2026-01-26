Нарышкин: слова Путина об испытаниях «Буревестника» впечатлили Запад
Заявление президента России Владимира Путина об успешном завершении испытаний крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон» вызвало значительный резонанс на международной арене. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил «РИА Новости».
По его словам, это сообщение произвело серьезное впечатление как на противников, так и на партнеров России.
«Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия», – сказал глава СВР.
26 октября 2025 г. Путин объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». На тот момент он говорил, что предстоит еще большая работа для поступления ракеты на боевое дежурство, но на настоящий момент все ключевые задачи выполнены. 4 ноября глава государства вручил государственные награды разработчикам «Буревестника» и «Посейдона» во время церемонии в Кремле, посвященной Дню народного единства.