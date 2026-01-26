Газета
Главная / Политика /

Генсек FPÖ потребовал отставки главы МИДа Австрии из-за помощи Киеву

Ведомости

Генеральный секретарь Партии свободы Австрии (FPÖ) Михаэль Шнедлиц потребовал «немедленного прекращения всех выплат Украине» и отставки министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер (NEOS). Об этом пишет Kurier.

Указывается, что FPÖ резко критикует увеличение МИДом страны гуманитарной помощи Украине на 3 млн евро.

«Ни один евро больше не должен поступать в обращение», – заявил Шнедлиц.

ПО его словам, «любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа , чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа».

В июне 2025 г. президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене заявил, что даже при желании его страна не смогла бы помочь Украине военными ресурсами. По его словам, с 1955 г. Австрия не вступает в военные союзы в связи с нейтралитетом.

