Генсек FPÖ потребовал отставки главы МИДа Австрии из-за помощи Киеву

В июне 2025 г. президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене заявил, что даже при желании его страна не смогла бы помочь Украине военными ресурсами. По его словам, с 1955 г. Австрия не вступает в военные союзы в связи с нейтралитетом.