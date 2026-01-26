Горемыкин сможет запрашивать в ЦБ данные при антикоррупционных проверках
Замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ (ГВПУ) генерал армии Виктор Горемыкин сможет направлять в Банк России запросы при проверках, направленных на противодействие коррупции. Проект соответствующего приказа главы оборонного ведомства Андрея Белоусова опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, Горемыкин будет наделен полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы, органы госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней, Центральный каталог кредитных историй, ЦБ РФ, бюро кредитных историй, операторам информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям при проверках для противодействия коррупции.
В октябре 2025 г. президент России Владимир Путин утвердил указ об усилении антикоррупционных мер в части контроля за операциями с ценными бумагами. В перечень организаций, в которые уполномоченные органы могут направлять запросы в рамках антикоррупционных проверок, включены держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии.