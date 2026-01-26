Горемыкин сможет запрашивать в ЦБ данные при антикоррупционных проверках

Согласно документу, Горемыкин будет наделен полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы, органы госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней, Центральный каталог кредитных историй, ЦБ РФ, бюро кредитных историй, операторам информсистем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям при проверках для противодействия коррупции.