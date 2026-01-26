Politico: Каллас в частных разговорах называет фон дер Ляйен диктатором

По словам собеседника газеты, Каллас «в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] является диктатором, но она мало или ничего не может с этим поделать». Авторы материала подчеркнули, фон дер Ляйен выстроила плохие отношения с бывшим главой евродипломатии Жозепом Боррелем, но отношения с Каллас при ее переходе на эту должность стали еще хуже.