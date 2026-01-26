Politico: Каллас в частных разговорах называет фон дер Ляйен диктатором
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частных разговорах жалуется на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и называет ее диктатором. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По словам собеседника газеты, Каллас «в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] является диктатором, но она мало или ничего не может с этим поделать». Авторы материала подчеркнули, фон дер Ляйен выстроила плохие отношения с бывшим главой евродипломатии Жозепом Боррелем, но отношения с Каллас при ее переходе на эту должность стали еще хуже.
Издание отметило, что Каллас родилась в небольшой Эстонии, что делает ее положение еще слабее, чем у Борреля из Испании.
25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Ни Москва, ни Вашингтон не планируют вести диалог с Каллас. Он добавил, что сторонам следует дождаться, когда она покинет свой пост. По мнению представителя Кремля, в руководстве Евросоюза сегодня нет политических визионеров.