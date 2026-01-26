Родригес призвала отказаться от приказов Вашингтона по политике в Венесуэле

15 января президент США Дональд Трамп провел с Родригес телефонный разговор. Она назвала беседу «долгой, продуктивной и обстоятельной» и отметила, что она прошла «в атмосфере взаимного уважения». По словам Родригес, стороны обсуждали двустороннюю рабочую программу и нерешенные вопросы в отношениях между правительствами двух стран. Трамп, в свою очередь, назвал разговор отличным, а Родригес – замечательным человеком.