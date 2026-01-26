Родригес призвала отказаться от приказов Вашингтона по политике в Венесуэле
Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес призвала сосредоточиться на внутреннем диалоге и отказаться от внешнего влияния при решении политического кризиса. Об этом она сказала в обращении к нефтяникам на НПЗ в Пуэрто-ла-Крус, сообщила Ultimas Noticias.
«Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», – заявила Родригес, подчеркнув, что суверенитет страны возможен только при национальном единстве.
Она отметила, что разногласия с США Каракас намерен урегулировать с помощью «боливарианской дипломатии». Родригес подчеркнула, что путь к разрешению конфликта будет строго дипломатическим.
3 января американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес во время военной операции. После этого временное руководство страной перешло к вице-президенту Родригес.
15 января президент США Дональд Трамп провел с Родригес телефонный разговор. Она назвала беседу «долгой, продуктивной и обстоятельной» и отметила, что она прошла «в атмосфере взаимного уважения». По словам Родригес, стороны обсуждали двустороннюю рабочую программу и нерешенные вопросы в отношениях между правительствами двух стран. Трамп, в свою очередь, назвал разговор отличным, а Родригес – замечательным человеком.