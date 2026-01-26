Газета
Политика

Пушилин рассказал о боях в черте Красного Лимана в ДНР

Ведомости

Российские военные продвинулись в Красном Лимане в Донецкой народной республике, за который сейчас ведутся бои. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Отдельными группами фиксируется проникновение уже и боестолкновения непосредственно в кварталах самого Красного Лимана», – сказал он

По словам руководителя региона, российские подразделения продолжают продвигаться на нескольких направлениях. Он отметил, что продвижение наблюдается западнее Родинского. Пушилин также рассказал о продвижении северо-западнее Красного Лимана в районе Дробышево и Яровой.

19 января Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над селом Новопавловка в ДНР и Павловкой в Запорожской области. В Минобороны уточняли, что Новопавловка была взята в результате действий подразделений группировки войск «Центр», а Павловка – подразделениями группировки войск «Днепр».

