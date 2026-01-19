ВС РФ взяли Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области
Российская армия установила контроль над селами Новопавловка в Донецкой народной республике (ДНР) и Павловка в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ В Telegram-канале.
В министерстве уточнили, что Новопавловка перешла под контроль РФ в результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр». Павловку же взяли подразделения группировки войск «Днепр».
17 января Вооруженные силы России взяли под контроль Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Днем ранее российская армия установила контроль над населенными пунктами Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожье. 14 января российские военные взяли под контроль село Комаровка в Сумской области, 12 января – село Новобойковское в Запорожской области.