Снежная буря в США затронула около 200 млн человек

Непогода также повлияла на авиасообщение, пишет Reuters. Как сообщает FlightAware, 25 января в США было отменено почти 11 000 рейсов, а днем ранее – еще более 4000. Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне сообщил об отмене всех рейсов 25 января. В нескольких крупных городах, таких как Нью-Йорк, Филадельфия и Шарлотт, было отменено более 80% рейсов.