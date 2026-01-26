Газета
Снежная буря в США затронула около 200 млн человек

Ведомости

Мощная снежная буря, охватившая США, затронула около 200 млн человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные американской национальной метеорологической службы.

По данным службы, интенсивные снегопады прошли по всей стране, от штата Нью-Мексико до Новой Англии на Восточном побережье. В некоторых районах высота снежного покрова достигла почти 40 см.

По информации сервиса PowerOutage, более 800 000 домохозяйств остались без электроснабжения. В результате непогоды погибли не менее семи человек. В Луизиане, по данным местных властей, два человека стали жертвами переохлаждения.

Непогода также повлияла на авиасообщение, пишет Reuters. Как сообщает FlightAware, 25 января в США было отменено почти 11 000 рейсов, а днем ранее – еще более 4000. Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне сообщил об отмене всех рейсов 25 января. В нескольких крупных городах, таких как Нью-Йорк, Филадельфия и Шарлотт, было отменено более 80% рейсов.

Частный самолет Bombardier Challenger 650, на борту которого находились восемь человек, вечером 25 января разбился при взлете из американского Бангора (штат Мэн). Отмечается, что самолет упал во время сильного снегопада.

