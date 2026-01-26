Global Firepower поставил РФ на второе место по уровню военной мощи стран
Россия сохранила вторую позицию в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира, который публикует портал Global Firepower (GF). При составлении индекса авторы учитывали около 60 показателей.
В расчет включались численность вооруженных сил, объемы вооружения и техники, экономические и демографические параметры, логистические возможности государств и уровень оборонных расходов.
Лидерами рейтинга, как и раньше, стали США, Россия и Китай. На четвертой строчке расположилась Индия, на пятой – Южная Корея. Далее следуют Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия. Украина в этом списке заняла 20-е место.
24 ноября генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что ни одна страна в мире не производит столько снарядов и авиабомб, сколько Россия. «Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах», – отмечал он. По словам Чемезова, нынешние объемы выпуска вооружений и военной техники в РФ несопоставимы с показателями до начала спецоперации.