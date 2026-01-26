Global Firepower поставил РФ на второе место по уровню военной мощи стран

24 ноября генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что ни одна страна в мире не производит столько снарядов и авиабомб, сколько Россия. «Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах», – отмечал он. По словам Чемезова, нынешние объемы выпуска вооружений и военной техники в РФ несопоставимы с показателями до начала спецоперации.