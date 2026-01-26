Газета
Песков: точной даты продолжения переговоров в Абу-Даби пока нет

Ведомости

Точной даты продолжения трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока нет, но она намечена на следующую неделю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, формула Анкориджа была обговорена и было достигнуто понимание с президентом США Дональдом Трампом и его представителями. При этом говорить об обсуждении каких-то отдельных положений Песков отказался. «Сейчас говорить об отдельных каких-то положениях, тех вопросов, которые на повестке дня, было бы неверно, тем более делать это в публичном формате», – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что территориальный вопрос имеет для России принципиальное значение, и «наши переговорщики эти наши интересы продолжают отстаивать».

23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».

Читайте также:Чем завершились переговоры США, Украины и России в ОАЭ
