Главная / Политика /

Песков назвал возможную агрессию США против Ирана шагом к дестабилизации региона

Ведомости

Возможная военная агрессия США против Ирана стала бы серьезным дестабилизирующим шагом в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог бы серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе. Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва ожидает от всех заинтересованных сторон сдержанности и ориентации на исключительно мирные переговоры для урегулирования существующих проблем.

16 января Песков заявил, что Россия продолжает оказывать помощь в деэскалации напряженности вокруг Ирана и содействовать региональной стабильности.

В тот же день президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе них была обсуждена ситуация на Ближнем Востоке.

