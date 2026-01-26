Нарышкин заявил об ошеломленной реакции Запада на удар «Орешником»

Минобороны России сообщило о применении комплекса 9 января. Удар, как отмечалось, стал ответом на попытку украинских сил атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря. В военном ведомстве заявили, что в ходе ударов, в том числе с использованием «Орешника», были поражены объекты производства беспилотников ВСУ, задействованные при атаке, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие украинский военно-промышленный комплекс.