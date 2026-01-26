Нарышкин заявил об ошеломленной реакции Запада на удар «Орешником»
Западные военные и политики были ошеломлены ударом ракетного комплекса «Орешник» по военному объекту, расположенному на западе Украины. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».
«Реакция и в военных, и в политических кругах Запада была ошеломляющая», – подчеркнул он.
По словам Нарышкина, зарубежные специалисты признали, что у них нет технических возможностей для эффективного противодействия этому оружию.
Минобороны России сообщило о применении комплекса 9 января. Удар, как отмечалось, стал ответом на попытку украинских сил атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря. В военном ведомстве заявили, что в ходе ударов, в том числе с использованием «Орешника», были поражены объекты производства беспилотников ВСУ, задействованные при атаке, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие украинский военно-промышленный комплекс.
29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что в налете на резиденцию лидера РФ участвовал 91 беспилотник, все они были нейтрализованы. Тогда Лавров подчеркивал, что Вооруженные силы России уже определили цели и сроки нанесения ответных ударов.