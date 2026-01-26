Россия выдала агреман на назначение нового посла Белоруссии в Москве

До этого Селиверстов занимал должность министра финансов Белоруссии. О его назначении послом стало известно 22 января. Президент республики Александр Лукашенко отмечал, что дипмиссия в России имеет особое значение: «Мы часто говорим, что посольство в России – это не просто посольство. Это второе правительство».