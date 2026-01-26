Россия выдала агреман на назначение нового посла Белоруссии в Москве
Россия выдала агреман на назначение Юрия Селиверстова послом Белоруссии в Москве и ожидает его скорого прибытия. Об этом сообщили в МИД РФ.
В министерстве уточнили, что новый глава дипмиссии вручит копии верительных грамот курирующему заместителю министра иностранных дел России, после чего сможет полноценно приступить к работе. Российская сторона выразила уверенность в дальнейшем развитии отношений с Белоруссией и углублении интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
До этого Селиверстов занимал должность министра финансов Белоруссии. О его назначении послом стало известно 22 января. Президент республики Александр Лукашенко отмечал, что дипмиссия в России имеет особое значение: «Мы часто говорим, что посольство в России – это не просто посольство. Это второе правительство».
На пост министра финансов Белоруссии вместо Селиверстова назначен Владислав Татаринович, занимавший должность заместителя председателя совета республики Национального собрания.
16 января сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил вклад предыдущего посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника в развитие двусторонних отношений и вручил ему нагрудный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество».