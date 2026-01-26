Газета
Главная / Политика /

G7 обсудит редкоземельные металлы и поддержку Украины 27 января

Ведомости

Министры финансов стран G7 обсудят 27 января поставки редкоземельных металлов и продолжение поддержки Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главы минфина Франции Ролан Лескюр.

Встреча должна была пройти до Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, но была отложена на фоне угроз Вашингтона ввести новые пошлины против европейских стран из-за Гренландии.

Минфин Франции объявил, что во встрече примут участие все министры финансов стран G7, а также представители Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Bloomberg отметил, что Франция приняла на себя председательство в G7, но до сих пор не обозначила свои приоритеты.

20 января президент США Дональд Трамп опубликовал переписку с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в котором французский лидер выразил готовность организовать встречу G7 в Париже 22 января и предложил пригласить «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» в качестве наблюдателей.

Трамп отказался участвовать в этом саммите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала приглашение на встречу «большой семерки».

