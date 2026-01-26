Зеленский заявил о «сложных политических вопросах», которые обсуждались в ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с участием России и США состоится на этой неделе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания конфликта. На встречах обсудили спектр значимых вопросов, прежде всего военных. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены», – написал Зеленский по итогам встречи российской, американской и украинской делегаций в Абу-Даби.
По его словам, стороны проанализировали ключевые позиции и «определили рамку дальнейшей дипломатической работы».
26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассчитывать на высокую результативность переговоров, которые прошли в Абу-Даби 23–24 января, было бы ошибочно, поскольку впереди много работы. Песков также отметил, что публично обсуждать какие-либо детали встречи было бы неправильно.
23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».