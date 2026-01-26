Песков назвал недружелюбными переговоры по Украине в Абу-Даби
В ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта участники не могут демонстрировать дружелюбие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что «если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить».
«Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно», – продолжил Песков.
По его словам, рассчитывать на высокую результативность переговоров, которые прошли в Абу-Даби 23-24 января, было бы ошибочно, поскольку впереди много работы. Пресс-секретарь российского лидера также отметил,что публично обсуждать какие-либо детали встречи было бы неправильно.
23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».
Точной даты продолжения трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока нет, но она намечена на следующую неделю, говорил Песков 26 января. Он отметил, что «формула Анкориджа» была обговорена и было достигнуто понимание с президентом США Дональдом Трампом и его представителями.