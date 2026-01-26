Газета
Главная / Политика /

Мишустин: работа «Единой России» и правительства представляет интересы людей

Ведомости

Работа партии «Единая Россия» и правительства при реализации народной программы в полной мере представляет интересы граждан и отвечает на их запросы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией в Госдуме.

Он отметил, что весомым итогом правительства и партии за 2025 г. стала подготовка проекта бюджета и его корректировки. Поправки от «Единой России» позволили дополнительно выделить более 174 млрд руб. на социально значимые направления – на помощь семьям с детьми, участникам спецоперации и их семьям, ускорение капитального ремонта школ, обновление инфраструктуры и научных организаций, газификацию, дороги и благоустройство сельских территорий.

В рамках народной программы партии открываются поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады. Кроме того, по словам Мишустина, партия оказывает всестороннюю поддержку защитникам Отечества и их семьям. В 2025 г. «Единая Россия» инициировала пакет законов о расширении соцзащиты бойцов.

Премьер-министр подчеркнул, что работа партии и правительства нацелена на положительные изменения в жизни людей в самых разных сферах. Плотная работа идет в том числе в области миграционного законодательства.

20 января «Ведомости» писали, что в ближайшие шесть месяцев «Единая Россия» вместе с правительством проведет восемь форумов в столицах федеральных округов, где отчитается за свою предвыборную программу 2021 г. Вместе с единороссами в форуме примут участие вице-премьеры.

