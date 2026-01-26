Мишустин: работа «Единой России» и правительства представляет интересы людей

Он отметил, что весомым итогом правительства и партии за 2025 г. стала подготовка проекта бюджета и его корректировки. Поправки от «Единой России» позволили дополнительно выделить более 174 млрд руб. на социально значимые направления – на помощь семьям с детьми, участникам спецоперации и их семьям, ускорение капитального ремонта школ, обновление инфраструктуры и научных организаций, газификацию, дороги и благоустройство сельских территорий.