«Единая Россия» и правительство представят планы на пять лет в формате форумов

«Единая Россия» и правительство представят планы на пять лет в формате форумовПартия начинает «фоновую избирательную кампанию»
В ближайшие шесть месяцев «Единая Россия» вместе с правительством проведет восемь форумов в столицах федеральных округов, где отчитается за свою предвыборную программу 2021 г. Вместе с единороссами в форуме примут участие вице-премьеры. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента (АП). На этих же мероприятиях предстоит собрать предложения в новую программу на ближайшие пять лет.
Проведение форумов 20 января планируется обсудить на совещании в АП, говорит еще один источник. О них депутатам Госдумы от «Единой России» на заседании фракции рассказывал в конце 2025 г. секретарь генсовета партии Владимир Якушев, заявили собеседники «Ведомостей».
По сути, это будет «фоновая избирательная кампания» перед выборами в Госдуму, говорит один из источников «Ведомостей». На форумах расскажут о планах партии на ближайшие пять лет, добавляет он. Схема проведения мероприятий следующая: сначала будут форумы в разных субъектах федерального округа, а затем итоги будут подводиться на собрании в его столице, говорит один из собеседников.
Темы для разговора
Первый окружной форум состоится в Екатеринбурге 20 февраля. Там единороссы вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым будут обсуждать развитие промышленности. Предварительно в регионах соберут предложения по теме промышленности, которые можно было бы включить в новую предвыборную программу партии, а затем все это будет представлено на окружном форуме.
Также форумы пройдут 11 марта в Ростове-на-Дону по теме «ЖКХ и жилье» (Марат Хуснуллин), 25 марта в Нижнем Новгороде по теме «Молодежь и дети» (Дмитрий Чернышенко), 8 апреля в Ставрополе по теме «Экономическое развитие новых регионов» (Александр Новак), 22 апреля в Санкт-Петербурге по теме «Здоровая семья» (Татьяна Голикова), 13 мая предположительно в Красноярске по теме «Сельское хозяйство» (Дмитрий Патрушев) и, наконец, 27 мая во Владивостоке по теме «Развитие территорий» (Юрий Трутнев), а 9 июня в Москве по теме «Государство для человека» (Дмитрий Григоренко).
Программа ЕР
Первая часть предвыборного съезда пройдет во второй половине июня. На нем объявят кандидатов в депутаты Госдумы на выборах 2026 г. Тогда же будет принята за основу программа, которая будет строиться на предложениях, собранных в рамках форумов. А во второй части съезда, перед выборами, программа будет принята в целом, после чего партия перейдет к активной стадии кампании.
Зачем это нужно
«Чисто технологически региональные форумы, на которых происходит обсуждение разных разделов народной программы, – хороший ход, – говорит политический консультант Мария Сергеева. – О программе говорится не один раз во время общей презентации, а восемь – на каждом форуме. <...> Восемь дополнительных медиаповодов во время выборов никому не вредили».
По ее словам, присутствие профильного вице-премьера, ответственного как за федеральный округ, в котором проходит форум, так и за сферу профильного раздела партийной программы, «дает сигнал, что предложения – не предвыборный популизм», а лягут в основу принимаемых решений. Большой окружной форум с присутствием вице-премьера и, очевидно, с присутствием полпреда и руководителей региона – хороший сигнал элитам, добавляет эксперт.
Такие форумы, по сути, станут нулевым этапом избирательной кампании «Единой России», говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Основная задача – отчитаться за проделанную с 2021 г. работу, хотя обсуждаться предложения для новой предвыборной программы тоже будут. Партия отчитывалась перед избирателями в 2021 г., сейчас это пройдет в новом формате, более масштабном, с большим включением представителей федеральных и региональных органов власти». Для полноценного отчета логичен формат, который позволяет посмотреть и оценить, как предвыборная программа была выполнена, в том числе как законодательные решения были реализованы исполнительной властью, сказал эксперт.
Также на первую половину года у единороссов запланированы «фоновые мероприятия», говорит источник, по линии «Молодой гвардии «Единой России», женского движения, института сторонников.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства и «Единую Россию».