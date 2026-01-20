«Единая Россия» и правительство представят планы на пять лет в формате форумов

Такие форумы, по сути, станут нулевым этапом избирательной кампании «Единой России», говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Основная задача – отчитаться за проделанную с 2021 г. работу, хотя обсуждаться предложения для новой предвыборной программы тоже будут. Партия отчитывалась перед избирателями в 2021 г., сейчас это пройдет в новом формате, более масштабном, с большим включением представителей федеральных и региональных органов власти». Для полноценного отчета логичен формат, который позволяет посмотреть и оценить, как предвыборная программа была выполнена, в том числе как законодательные решения были реализованы исполнительной властью, сказал эксперт.