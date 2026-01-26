Газета
Главная / Политика /

Эксперт связал визит султана Малайзии в РФ со стремлением к вступлению в БРИКС

Владимир Кулагин

Визит султана Малайзии Ибрагима в Санкт-Петербург, где ему провели экскурсию по Эрмитажу, несет важную стратегическую и символическую значимость. Об этом «Ведомостям» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.

По словам эксперта, это первый повторный визит главы Малайзии в другую страну за два года его правления. В нынешнем контексте важно, что США не включили Малайзию в «Совет мира» Дональда Трампа по Газе и, возможно, Куала-Лумпур демонстрирует желание заручиться поддержкой России. Кроме того, вероятно, Малайзия все сильнее стремится вступить в БРИКС, а подобные визиты вписываются в эту логику.

26 января султан Ибрагим прибыл в Санкт-Петербург с частным визитом. Президент России Владимир Путин вместе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским провели для него экскурсию по музею. Директор рассказал гостю об эвакуации коллекции в Москву во время Великой Отечественной войны и сложностях с ее возвращением. До Эрмитажа малайзийский монарх посетил экспозицию «Ленрезерв» и музей «Павильон» в Смольном – историческом подземном штабе руководства блокадного Ленинграда.

Королев также отметил, что символизм нынешнего визита, включая посещение достопримечательностей Петербурга, теоретически может быть связан и с планами по запуску прямых авиарейсов между странами и увеличением турпотока.

Читайте также:Владимир Путин показал султану Малайзии Ибрагиму Эрмитаж
