Эксперт связал визит султана Малайзии в РФ со стремлением к вступлению в БРИКС

По словам эксперта, это первый повторный визит главы Малайзии в другую страну за два года его правления. В нынешнем контексте важно, что США не включили Малайзию в «Совет мира» Дональда Трампа по Газе и, возможно, Куала-Лумпур демонстрирует желание заручиться поддержкой России. Кроме того, вероятно, Малайзия все сильнее стремится вступить в БРИКС, а подобные визиты вписываются в эту логику.