Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российским дипломатам ограничили передвижение по Евросоюзу

Ведомости

Для российских дипломатов ввели ограничения на передвижение по странам Евросоюза. Об этом Москву уведомили в МИД Нидерландов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Гааге

«[МИД Нидерландов] официально проинформировал посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения», – рассказали в дипмиссии.

Посольство оценило это «не иначе как очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права».

Ограничения на передвижение дипломатов ввели в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ЕС. Согласно очередному пакету санкций, европейскому бизнесу запрещается участие в предоставлении туристических услуг в России и организации поездок в РФ.

Читайте также:Что вошло в 19-й пакет санкций Евросоюза
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её