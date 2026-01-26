Российским дипломатам ограничили передвижение по Евросоюзу
Для российских дипломатов ввели ограничения на передвижение по странам Евросоюза. Об этом Москву уведомили в МИД Нидерландов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Гааге
«[МИД Нидерландов] официально проинформировал посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения», – рассказали в дипмиссии.
Посольство оценило это «не иначе как очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права».
Ограничения на передвижение дипломатов ввели в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ЕС. Согласно очередному пакету санкций, европейскому бизнесу запрещается участие в предоставлении туристических услуг в России и организации поездок в РФ.