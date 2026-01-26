Газета
Главная / Политика /

Украина направила в Интерпол документы для объявления в розыск Миндича

Бизнесмен может находиться в Израиле
Ведомости

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины направила документы в Интерпол для объявления в розыск бизнесмена Тимура Миндича – его подозревают в организации преступной схемы в сфере энергетики. Об этом рассказал глава ведомства Александр Клименко в интервью «Укринформу».

Украина также направила документы об объявлении в розыск бизнесмена Александра Цукермана. По словам Клименко, Интерпол пока не выдал международный запрос на поиск и задержание Миндича и Цукермана.

Сейчас Миндич может находиться в Израиле. 21 декабря «Украинская правда» опубликовала интервью с украинским бизнесменом в еврейском государстве.

10 ноября 2025 г. антикоррупционные органы Украины заявили о раскрытии крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии ведомств, ее организатор – Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

