10 ноября 2025 г. антикоррупционные органы Украины заявили о раскрытии крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии ведомств, ее организатор – Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.