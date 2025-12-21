Украинские СМИ нашли Миндича в Израиле
Украинский бизнесмен Тимур Миндич, которого подозревают в организации коррупционной схемы, действительно находится в Израиле. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на своего корреспондента.
Издание показало фотографию бизнесмена, пообещав опубликовать подробности позже.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, ее организатор – Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
10 декабря находящийся под следствием украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на Миндича якобы было совершено покушение в Израиле. Он отметил, что покушение не состоялось, потому что преступники перепутали дом. При этом он сообщил, что была ранена домработница.
Полиция Израиля после этого сообщила, что не может подтвердить информацию о покушении на украинского бизнесмена, поскольку не располагает соответствующей информацией.