Украинские СМИ нашли Миндича в Израиле

10 декабря находящийся под следствием украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на Миндича якобы было совершено покушение в Израиле. Он отметил, что покушение не состоялось, потому что преступники перепутали дом. При этом он сообщил, что была ранена домработница.