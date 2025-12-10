Полиция Израиля не располагает информацией о покушении на Миндича

О том что 28 ноября на Миндича якобы было совершено покушение, сообщил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Он отметил, что покушение не состоялось, потому что преступники перепутали дом. При этом он сообщил, что была ранена домработница. Коломойский пообещал рассказать больше подробностей на судах 11 и 12 декабря.