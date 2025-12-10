Полиция Израиля не располагает информацией о покушении на Миндича
Полиция Израиля не может подтвердить информацию о покушении на украинского бизнесмена Тимура Миндича, поскольку не располагает соответствующей информацией. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель пресс-службы полиции страны, майор Михаил Зингерман.
Кроме того, источник украинского интернет-издания «Страна» из окружения Миндича опроверг сообщения о покушении на бизнесмена в Израиле.
О том что 28 ноября на Миндича якобы было совершено покушение, сообщил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Он отметил, что покушение не состоялось, потому что преступники перепутали дом. При этом он сообщил, что была ранена домработница. Коломойский пообещал рассказать больше подробностей на судах 11 и 12 декабря.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении в энергетическом секторе страны крупной незаконной схемы. По версии ведомств, ее организатор – Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.