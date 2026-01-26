Средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью
В период с 15:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Из них семь единиц сбили над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника перехватили над Крымом.
По данным оборонного ведомства, с 23:00 мск 25 января до 7:00 мск 26 января российская ПВО сбила 40 украинских БПЛА. Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на территорию Краснодарского края – 34 единицы.
Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара («Пашковский»).