Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней – до 4 мая. Документы опубликованы на сайте украинского парламента.
Срок действия предыдущего закона, согласно последнему голосованию, должен был истечь 3 февраля.
Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации 12 января. Через два дня депутаты Рады поддержали его. «За» высказались 312 парламентария, «против» – один, воздержались – 13 человек.
Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в республике с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.