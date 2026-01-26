Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней – до 4 мая. Документы опубликованы на сайте украинского парламента.

Срок действия предыдущего закона, согласно последнему голосованию, должен был истечь 3 февраля.

Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации 12 января. Через два дня депутаты Рады поддержали его. «За» высказались 312 парламентария, «против» – один, воздержались – 13 человек. 

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в республике с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь