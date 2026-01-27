Трамп ввел пошлины в 25% для Южной Кореи
Президент США Дональд Трамп нарастил торговые тарифы для Республики Кореи с 15 до 25%. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, законодательное собрание Южной Кореи не выполняет условий соглашения с США. Американский лидер напомнил, что 30 июля 2025 г. он и президент республики Ли Чжэ Мен достигли выгодного для обеих стран соглашения, но корейское законодательное собрание до сих пор не утвердило его.
«Поскольку корейское законодательное собрание не приняло наше историческое торговое соглашение, что является его прерогативой, я настоящим повышаю южнокорейские тарифы на автомобили, лесоматериалы, фармацевтические препараты и все другие взаимные тарифы с 15 до 25%», – заявил Трамп.
Эксперты Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy) сообщали, что американские импортеры и обычные потребители оплатили около 96% дополнительных издержек, связанных с введением пошлин США на иностранные товары, в то время как на долю зарубежных поставщиков пришлось 4%. В своем исследовании они использовали данные по поставкам стоимостью около $4 трлн за период с января 2024 г. по ноябрь 2025 г. (25,6 млн транзакций). При расчетах каждому товару присваивался показатель по пошлине, актуальный на момент поставки.