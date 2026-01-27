Трамп ввел пошлины в 25% для Южной Кореи

Эксперты Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy) сообщали, что американские импортеры и обычные потребители оплатили около 96% дополнительных издержек, связанных с введением пошлин США на иностранные товары, в то время как на долю зарубежных поставщиков пришлось 4%. В своем исследовании они использовали данные по поставкам стоимостью около $4 трлн за период с января 2024 г. по ноябрь 2025 г. (25,6 млн транзакций). При расчетах каждому товару присваивался показатель по пошлине, актуальный на момент поставки.