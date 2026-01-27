Трамп: США нарастили силы вблизи Ирана

24 января Sky News писала, что Иран пригрозил «тотальной войной» в ответ на любую атаку США. Заявление прозвучало от старшего иранского чиновника после слов Трампа о направляющейся к региону американской «армаде», которую он, однако, надеется не применять. Чиновник сказал, что Тегеран готов к худшему сценарию, и любое нападение, независимо от его масштаба, будет расценено как полномасштабная война и повлечет максимально жесткий ответ.