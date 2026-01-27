Трамп: США нарастили силы вблизи Ирана
США направили к Ирану военные силы в большем количестве, чем в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп Axios.
«У нас большая армада рядом с Ираном. Больше, чем в Венесуэле», – сказал американский лидер.
Трамп не стал обсуждать варианты, представленные ему его командой по национальной безопасности. Вместе с тем он дал понять, что одним из выходов остается дипломатия.
«Они хотят заключить сделку. Я это знаю. Они звонили им много раз. Они хотят поговорить», – подчеркнул глава Белого дома.
По данным Axios, высокопоставленный американский чиновник заявил на брифинге для журналистов спустя несколько часов после разговора Трампа с Axios, что Белый дом «открыт для бизнеса» в вопросе переговоров с Ираном.
24 января Sky News писала, что Иран пригрозил «тотальной войной» в ответ на любую атаку США. Заявление прозвучало от старшего иранского чиновника после слов Трампа о направляющейся к региону американской «армаде», которую он, однако, надеется не применять. Чиновник сказал, что Тегеран готов к худшему сценарию, и любое нападение, независимо от его масштаба, будет расценено как полномасштабная война и повлечет максимально жесткий ответ.