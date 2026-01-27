FT: США предоставят Украине гарантии безопасности при уступках территорий
США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения, которое будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров.
По данным издания, Вашингтон также дал понять, что может пообещать дополнительные поставки вооружений для ВСУ уже в мирное время, если Украина выведет войска из контролируемых ею районов Донбасса.
Официально офис президента Украины Владимира Зеленского на запросы газеты не ответил. Однако источник в Киеве на условиях анонимности подтвердил, что американская сторона «использует гарантии… чтобы подтолкнуть Украину» к шагам, которые, по мнению Вашингтона, могут заставить «Россию сесть за стол переговоров».
Белый дом официально опроверг публикацию Financial Times, назвав информацию недостоверной. Заместитель пресс-секретаря администрации Анна Келли заявила, что «жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс», который, по ее словам, находится в хорошем состоянии после недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби.
23–24 января в столице ОАЭ прошли двухдневные трехсторонние консультации по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после этого подтвердил, что новый раунд таких переговоров может состояться уже на текущей неделе. Он отметил, что нынешние консультации завершились на «очень конструктивной» ноте.