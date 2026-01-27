Газета
Политика

Захарова назвала преступной логику ФРГ в вопросе выплат блокадникам

Ведомости

Отказ Германии выплачивать денежные средства всем блокадникам без дискриминации по национальному признаку шокирует и демонстрирует преступную логику Берлина, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что «вопрос не в принципе, а в том, что это возвращение к той адской теме сегрегации людей, этой преступной логике, которая привела мир ко Второй мировой войне и стала ее движущей силой».

Захарова отметила, что решение Германии шокирует. Она напомнила, что в стране несколько десятилетий происходят выплаты социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, которые проходили службу в различных преступных вооруженных организациях. Дипломат сказала, что выплаты направляются людям, «непосредственно причастным к блокаде Ленинграда».

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в России 27 января. В Санкт-Петербурге подготовили обширную памятную программу, приуроченную к 82-й годовщине. День начнется с торжественно-траурных церемоний на всех ключевых мемориальных кладбищах и памятных местах. Президент РФ Владимир Путин также примет участие в памятных мероприятиях.

