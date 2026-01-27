Белый дом обвинил FT во лжи в публикации про гарантии безопасности для Украины
Публикация Financial Times о том, что предложения гарантии безопасности США для Украины увязываются с территориальными уступками, является недостоверной. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря администрации президента США Анна Келли, ее комментарий опубликовала сама газета.
«Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс», – сказала она.
По утверждению Келли, переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби находятся в хорошем состоянии.
FT писала, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения, которое будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева. Вашингтон, по сообщению издания, дал понять, что может пообещать дополнительные поставки вооружений для ВСУ уже в мирное время, если Украина выведет войска из Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял после трехсторонних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби, что украинская сторона не будет уступать территории. Прежде Зеленский призвал сохранить линию фронта по принципу «стоим, где стоим».