Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом обвинил FT во лжи в публикации про гарантии безопасности для Украины

Ведомости

Публикация Financial Times о том, что предложения гарантии безопасности США для Украины увязываются с территориальными уступками, является недостоверной. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря администрации президента США Анна Келли, ее комментарий опубликовала сама газета.

«Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс», – сказала она.

По утверждению Келли, переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби находятся в хорошем состоянии.

FT писала, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения, которое будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева. Вашингтон, по сообщению издания, дал понять, что может пообещать дополнительные поставки вооружений для ВСУ уже в мирное время, если Украина выведет войска из Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял после трехсторонних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби, что украинская сторона не будет уступать территории. Прежде Зеленский призвал сохранить линию фронта по принципу «стоим, где стоим».

