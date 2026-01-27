Белый дом обвинил FT во лжи в публикации про гарантии безопасности для Украины

FT писала, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения, которое будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева. Вашингтон, по сообщению издания, дал понять, что может пообещать дополнительные поставки вооружений для ВСУ уже в мирное время, если Украина выведет войска из Донбасса.