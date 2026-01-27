Песков назвал ошибкой ненависть Польши и Прибалтики в отношении России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту Александру Юнашеву, что Москва считает ошибкой ненависть в адрес России со стороны Польши и стран Прибалтики.
«Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских. И ошибка ли это? Ошибка. Большая ошибка», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, взаимодействие с Россией могло бы принести больше пользы для этих стран.
15 января посольство России в Польше напомнило, что с 1 апреля 2026 г. Варшава прекратит признавать выданные Россией небиометрические (пятилетние) загранпаспорта. Въезд и пребывание в стране с такими документами будут считаться незаконными. Польские власти приняли решение, что для легального въезда в Польшу россиянам необходимо заранее оформить новые биометрические общегражданские загранпаспорта сроком на 10 лет.