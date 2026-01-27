Песков назвал ошибкой ненависть Польши и Прибалтики в отношении России

15 января посольство России в Польше напомнило, что с 1 апреля 2026 г. Варшава прекратит признавать выданные Россией небиометрические (пятилетние) загранпаспорта. Въезд и пребывание в стране с такими документами будут считаться незаконными. Польские власти приняли решение, что для легального въезда в Польшу россиянам необходимо заранее оформить новые биометрические общегражданские загранпаспорта сроком на 10 лет.