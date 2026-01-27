Газета
Политика

Дмитриев: представители ЕС основывают свои высказывания на лжи

Ведомости

Европейцы основывают свои высказывания на лжи, считает спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Они основывают свое мнение на лжи и распространяют ложь. И они ненавидят, если их ловят на этом, и любят все отрицать», – написал он в X. 

Дмитриев таким образом оценил слова президента Финляндии Александра Стубба в Давосе. Глава государства сначала заявил, что Европа способна защитить свое небо без США, но позже в том же выступлении опроверг свои же слова: «Не точно мои [слова], это не цитата».

В конце 2025 г. Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобритания выдвигают нереалистичные требования по урегулированию конфликта на Украине. По его утверждению, Россия изложила условия мира, которые действительно работают.

