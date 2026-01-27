Газета
Главная / Политика /

Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе РФ и Украины

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность создания пункта пропуска на границе РФ и Украины. Это поможет воссоединению разделенных семей и возвращению граждан, у которых истек срок действия загранпаспортов, заявила она во время отчета о своей работе за 2025 г. на заседании фракции КПРФ.

По словам Москальковой, в текущих условиях, когда дипломатические отношения между странами отсутствуют, многие россияне не могут легально покинуть территорию Украины через третьи страны из-за просроченных документов. Работа омбудсмена с международными организациями остается единственным доступным способом для их возвращения.

«Наверное, надо обсудить, что может быть какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны», – заявила Москалькова (цитата по «РИА Новости»).

Омбудсмен также сообщила, что запрос на такую помощь существует: за последний год аппарат уполномоченного уже содействовал воссоединению более 50 семей.

С 1 августа 2025 г. правительство России распорядилось официально закрыть 20 пунктов пропуска, ранее действовавших на границе с Украиной в рамках межправительственного соглашения от 1995 г. В список попали 13 автомобильных и семь железнодорожных пунктов.

