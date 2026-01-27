В первом чтении одобрена дисквалификация чиновников за неисполнение решений ФАС
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о дисквалификации должностных лиц региональных органов, отвечающих за регулирование цен и тарифов, за многократное невыполнение решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.
Инициатива была внесена правительством РФ в ноябре 2025 г. Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. При неоднократном (три или более раза в течение года) невыполнении решений ФАС предлагается безальтернативная дисквалификация должностного лица на срок до трех лет.
В пояснительных материалах отмечается, что правоприменительная практика ФАС фиксирует значительное число нарушений в сфере тарифообразования. В отдельных регионах руководителей органов тарифного регулирования привлекали к ответственности пять и более раз за короткий период. Действующие штрафы, по мнению ведомства, не позволяют эффективно предотвращать повторные нарушения.
21 января сообщалось, что Госдума также одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия ФАС по регулированию тарифов в сфере ЖКХ.
«Эти нормы должны помочь навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан», – пояснил Володин.