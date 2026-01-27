В первом чтении одобрена дисквалификация чиновников за неисполнение решений ФАС

Инициатива была внесена правительством РФ в ноябре 2025 г. Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. При неоднократном (три или более раза в течение года) невыполнении решений ФАС предлагается безальтернативная дисквалификация должностного лица на срок до трех лет.