Главная / Политика /

В первом чтении одобрена дисквалификация чиновников за неисполнение решений ФАС

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о дисквалификации должностных лиц региональных органов, отвечающих за регулирование цен и тарифов, за многократное невыполнение решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

Инициатива была внесена правительством РФ в ноябре 2025 г. Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. При неоднократном (три или более раза в течение года) невыполнении решений ФАС предлагается безальтернативная дисквалификация должностного лица на срок до трех лет.

В пояснительных материалах отмечается, что правоприменительная практика ФАС фиксирует значительное число нарушений в сфере тарифообразования. В отдельных регионах руководителей органов тарифного регулирования привлекали к ответственности пять и более раз за короткий период. Действующие штрафы, по мнению ведомства, не позволяют эффективно предотвращать повторные нарушения.

21 января сообщалось, что Госдума также одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия ФАС по регулированию тарифов в сфере ЖКХ.

«Эти нормы должны помочь навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан», – пояснил Володин.

