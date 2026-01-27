Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Петербурге

26 января в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Путин провел встречи с губернатором города Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Переговоры состоялись в Эрмитаже. Беглов напомнил, что в прошлом году отмечалась годовщина присвоения Петербургу звания «Город-герой». По его словам, на 1 января в городе проживают 44 900 ветеранов, в том числе 37 159 человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Губернатор подчеркнул, что по поручению президента были сняты ограничения на получение этого знака: теперь льготы распространяются даже на тех, кто провел в блокадном Ленинграде хотя бы один день.