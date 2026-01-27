Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Петербурге
Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства положил к основанию памятника букет красных роз с траурной черной лентой и некоторое время молча постоял, отдавая дань памяти погибшим защитникам города.
Невский пятачок – это плацдарм на левом берегу Невы, ставший одним из символов мужества и самопожертвования советских воинов в годы Великой Отечественной войны.
Монумент «Рубежный камень» открыли 12 сентября 1972 г. в память о более чем 60 000 бойцов, отдавших жизни за спасение Ленинграда. Памятник выполнен в виде врезанных друг в друга чугунного и гранитного кубов. На обелиске размещены строки Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».
Среди участников боев на Невском пятачке был отец президента – Владимир Спиридонович Путин. Здесь он получил тяжелое ранение, но был спасен боевым товарищем, который под обстрелом переправил его на другой берег Невы, где находился госпиталь.
26 января в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Путин провел встречи с губернатором города Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Переговоры состоялись в Эрмитаже. Беглов напомнил, что в прошлом году отмечалась годовщина присвоения Петербургу звания «Город-герой». По его словам, на 1 января в городе проживают 44 900 ветеранов, в том числе 37 159 человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Губернатор подчеркнул, что по поручению президента были сняты ограничения на получение этого знака: теперь льготы распространяются даже на тех, кто провел в блокадном Ленинграде хотя бы один день.