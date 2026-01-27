Газета
Политика

Белоусов обсудил с главой минобороны Китая события вокруг Венесуэлы и Ирана

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры по видеоконференцсвязи с министром обороны Китайской Народной Республики (КНР) Дун Цзюнем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

Белоусов отметил, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно развивается, а взаимодействие между вооруженными силами двух стран организовано на высоком уровне. «В условиях динамичного изменения мировой военно-политической обстановки востребован регулярный обмен мнениями по военному сотрудничеству», – добавил он.

Министр также подчеркнул, что события вокруг Венесуэлы и Ирана требуют от оборонных ведомств постоянного анализа ситуации в сфере безопасности и соответствующих действий. Он выразил уверенность, что переговоры послужат укреплению двустороннего стратегического партнерства и позволят обсудить актуальные вопросы безопасности.

С китайской стороны Дун заявил, что проведение видеоконференции в начале года отражает глубокие отношения между вооруженными силами двух стран и взаимное внимание к развитию стратегического взаимодействия. Он назвал такие контакты своевременными и важными перед лицом изменчивой международной обстановки.

Китайский министр также отметил, что вооруженные силы России и Китая четко реализуют договоренности глав государств и добились новых успехов в области обмена делегациями, совместных учений, патрулирования и обмена опытом.

9 декабря 2025 г. Китай и Россия провели 10-е совместное стратегическое воздушное патрулирование над западной частью Тихого океана и Восточно-Китайским морем. Патрулирование прошло согласно годовому плану сотрудничества.

