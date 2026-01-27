Еврокомиссия хочет запретить импорт российской ядерной продукции в ЕС

«Что касается ядерной энергетики и ядерных продуктов, то мы говорили, что это более сложный вопрос для проработки, но он находится в стадии подготовки. Я не могу назвать сроки, но, надеюсь, мы сможем представить это в надлежащее время», – сказала Итконен (цитата по «РИА Новости»).