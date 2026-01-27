Газета
Политика

Еврокомиссия хочет запретить импорт российской ядерной продукции в ЕС

Ведомости

Европейская комиссия работает над проектом запрета на импорт продукции ядерной промышленности из России. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.

«Что касается ядерной энергетики и ядерных продуктов, то мы говорили, что это более сложный вопрос для проработки, но он находится в стадии подготовки. Я не могу назвать сроки, но, надеюсь, мы сможем представить это в надлежащее время», – сказала Итконен (цитата по «РИА Новости»).

Она подчеркнула, что Еврокомиссия «намерена довести до конца политику RePowerEU, цель которой – поэтапно вывести с рынка ЕС всю российскую энергетику».

В октябре Итконен говорила, что планы поэтапного отказа ЕС от российского энергетического импорта предусматривают все виды топлива, включая ядерное, «но его очередь еще не пришла». Тогда представитель ЕК говорила, что до этого комиссия была сосредоточена на отказе от газа из России.

26 января Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа. Запрет на ввоз российского СПГ должен вступить в силу с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

Согласно документу, перед поставками страны ЕС будут обязаны проверять происхождение газа. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

