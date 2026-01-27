Газета
Трое туристов погибли из-за переворота лодки у берегов Омана

Ведомости

Прогулочное судно с французскими туристами перевернулось во время морской поездки у побережья Маската, столицы Омана. В результате погибли три человека, еще двое получили травмы, сообщает Sky News со ссылкой на королевскую полицию страны.

В полиции отметили, что расследование обстоятельств происшествия продолжается. На место прибыли экстренные службы и медики скорой помощи.

По предварительным данным, лодка направлялась к островам Ад-Диманият – популярному туристическому району, где можно заняться снорклингом.

11 января сообщалось о столкновении прогулочного катера и рыболовецкого судна у берегов Пхукета. Тогда были госпитализированы 23 гражданина России, находившиеся на борту вместе с туристами из других стран. Погибла 18-летняя россиянка.

